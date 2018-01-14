В связи со взрывом на складе боеприпасов N-й воинской части министерства обороны в Хызынском районе национальное агентство по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA), министерство внутренних дел и министерства по чрезвычайным ситуациям продолжает проведение совместных работ по очистке территорий.

Как сообщили Report из ANAMA, 14 января был проведен осмотр территорий вокруг воинской части, где произошел взрыв. Было обнаружено и изъято 172 единицы невзорвавшихся боеприпасов (PHS), 172 взорвавшихся и сгоревших осколков снарядов и 884 кг воспламеняющихся средств. В результате было проверено 305000 (30.5га)кв. м территории.

В общей сложности, за 114 дня обнаружено и изъято 25259 единицы невзорвавшихся снарядов (PHS), 17692 взорвавшихся и сгоревших осколков снарядов и 99847 кг воспламеняющихся средств. Проверено 79814669 (7981 га) кв. м территории.

Кроме этого, среди 10422 жителей поселка Гилязи, сел Йени Яшма, Ситалчай и Шурабад Хызынского района проведены разъяснительно-осведомительные мероприятия по минной безопасности.