Азербайджанский альпинист, ответственный секретарь комитета по ледолазанию при Международной Федерации Альпинизма Исрафил Ашурлы вместе с российским альпинистом Валерием Бабановым покорил ледник Арджентьер во Французских Альпах.

«Вне зависимости от возраста, опыта и квалификации мы должны постоянно совершенствовать и поднимать свой альпинистский уровень. И для меня школа Бабанова много значит. Это уникальный синтез знаний и опыта отечественной школы дополненной богатыми традициями французской школы гидов ENSA», — написал Ашурлы на своей странице в соцсети Facebook.

Альпинист отметил, что после восхождения посетил расположенную в Шамони школу подготовки горных стрелков EMHM (École militaire de haute montagne) и обсудил специфику работы спасателей-альпинистов.