Высказывания президента России Владимира Путина о мавзолее Ленина и мощах святых, а также сравнение коммунизма и христианства — попытка обратиться к электорату коммунистической партии, сказал РБК секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов.

«Мы расцениваем это как признание резкого роста рейтинга [кандидата в президенты от КПРФ Павла] Грудинина и попытку зайти на «левое» поле, завоевать симпатии избирателей», — отметил он.

Обухов также объяснил позицию КПРФ по сравнению святых мощей и мавзолея Владимира Ленина: «КПРФ считает мавзолей государственным почитанием, а не религиозным. Как и созданный на Красной площади пантеон советских героев. Таких примеров (государственного почитания) много во всем мире».

По словам Обухова, формулировка Путина о том, что кодекс строителя коммунизма — это «примитивная выдержка из Библии», уже была сказана лидером КПРФ Геннадием Зюгановым и патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

«Владимир Владимирович работает в тренде. Вспомните фразу Геннадия Андреевича, что первый коммунист — это Иисус Христос. Так что Владимир Владимирович повторяет тезисы Геннадия Андреевича», — добавил коммунист.

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