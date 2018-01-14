Украинская гонщица Эльнара Абиева, которую уже прозвали «второй Марой Багдасарян», рассказала Лайфу, что её «любимыми» нарушениями являются пересечение двойной сплошной и проезд на красный сигнал светофора. А машиной мечты в 13 лет был «Запорожец».

— У меня с детства появилась такая тяга к машинам. Где-то с 13 лет. Первая моя мечта была — «Запорожец».

Первая машина Абиевой была Mazda RX 8. К тому моменту, когда ей подарили авто, вышел фильм «Тройной форсаж: Токийский дрифт». Возможно, отчасти поэтому у гонщицы такая любовь к авто.

— Наверное, это странно для девушки. Но для меня — машина это жизнь. Первый мой штраф — это, наверное, вождение без прав. По законодательству Украины, водить можно с 18 лет, а мне к тому моменту было 16, — сказала она.

Гонщица говорит, что для нее главное — трезвый водитель за рулём и безопасность пешеходов. При этом признает, что часто нарушает. Основное — пересечение двойной сплошной, проезд на красный свет. Алиева говорит, что не проходила специальных курсов экстремального вождения. А на все вопросы о том, что такой стиль опасен не только для нее, но и для окружающих, отмечает: «Все в руках Бога».

«Украинская Багдасарян» также прокомментировала информацию о том, что была лишена прав за вождение в нетрезвом виде.

— На самом деле все было не так. Меня лишили прав, но у меня есть доказательства моей невиновности. Меня действительно хотели лишить прав на 1 год, но я планировала подать апелляцию. А так как были праздники, сделать этого не могла. Поэтому меня поймали без прав. Я бы никогда не села за руль пьяная, — утверждает Эльнара Абиева.

Эльнара Абиева также заявила, что уехала с территории Украины и не находится в пределах Азербайджана после того, как во Львове сбила полицейского и везла его несколько сотен метров на капоте своего авто. По словам «украинской Мары», все продолжалось около 10 минут.

— Меня остановили с мигалками. Полицейские должны были предъявить документы, чего они не сделали. Я сказала им это сделать, на что они потребовали мои, разговаривали на повышенных тонах. Я закрыла окно и постаралась не нервничать, так как девушка горячих кровей. Они еще раз постучались, я попросила вновь документы, чего сделано не было, — сказала она.

После этого, по словам гонщицы, полицейские принялись колотить машину. В ответ она начала давить на газ.

— Я поняла, что могла двигаться, и выехала. Было трое полицейских и одна я. Это была мера самообороны, — заявила Абиева.

Вспоминая о погоне, водитель удивляется, как четыре машины не могли ее догнать. При этом, по ее словам, везла она на капоте полицейского не 500 метров, а полтора километра.

— Мне жалко его стало, я остановилась и сказала: «Слезай, и я уеду». В ответ он начал бить мне в лобовое стекло, — рассказала Абиева.

Гонщица также заявила, что СМИ переврали информацию. Якобы у полицейского, которого она провезла на капоте, сломан не рука, а палец. Водитель отметила, что прекрасно понимает, какое наказание ей грозит: пять лет лишения свободы.

— Я не боюсь тюрьмы. Если мне это предначертано, значит, я должна это пройти. Мне жалко людей, которые за такую ситуацию должны оплачивать неволей. Почему полицейские творят, что хотят, — вопрошает она.

Эльнара Абиева заметила, что ненавидит тех полицейских, в которых «нет человечности».

— Когда у нас поменялась система два года назад, появилось много парней, которые насмотрелись фильмов американских, и теперь строят из себя суперкопов. Было много ситуаций, когда они были неправы, но им никто не мог сказать ни слова против — полицейские же, — сказала Эльнара Абиева.

При этом она заявила, что не ненавидит абсолютно всех полицейских. Плохо относится только к тем, у кого «недоброе сердце» и нет «человечности».

— У этих (которые остановили) не было человечности, я считаю. Если бы я вышла из машины, меня бы скрутили и подбросили наркотики. Может, я погорячилась, но ни о чем не жалею, — заявила она.

— Мне жалко своих родных и близких. Было много угроз, в том числе, в «Инстаграме». Писали, что найдут и бьют меня. Потом мою страничку взломали. Сейчас будут, думаю, писать много негатива. Есть намного большие проблемы, чем два сбитых копа, — говорит она.

Сама же «украинская Багдасарян» работает юристом. При этом за сохранность своей работы не беспокоится: примут обратно.

— Я работаю юристом в Львовском филиале одной фирмы. Сейчас я, конечно, не могу выйти на работу. Думаю, мой шеф простит и примет меня назад или в отпуск отправит за свой счет, — говорит она.

Напомним, последний инцидент с «украинской Марой» произошёл во Львове 9 января. Тогда она, как предполагают очевидцы, находясь в состоянии наркотического опьянения, сбила двух патрульных. Одного из правоохранителей она везла на капоте около 500 метров.

По информации полиции, ее «Пежо» остановили после того, как водитель выехала на трамвайные рельсы. Правоохранители отметили, что предъявлять документы она отказалась.

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