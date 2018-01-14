Перед посольством Ирана в Баку прошла акция в поддержку правящего в Иране режима.
Об этом сообщает телеканал Səhər TV.
Перед посольством Ирана в Баку прошла акция в поддержку правящего в Иране режима.
Об этом сообщает телеканал Səhər TV.
Дата: 2018/01/14 17:50
Раздел: Азербайджан
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