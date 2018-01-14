Коммунистическая идеология «очень сродни» христианству, высказал свое мнение президент Владимир Путин в новом документальном фильме «Валаам».

По мнению Путина, «православная вера всегда нас сопровождала» и укреплялась в «особенно тяжелые годы», а во время богоборчества в СССР, «когда уничтожали священников, разрушали храмы», создавалась новая религия.

«Коммунистическая идеология очень сродни христианству на самом деле», — сказал президент, отметив, что основные ценности Кодекса строителей коммунизма — «свобода, братство, равенство, справедливость» — «все заложены в Священном писании, это все там есть». Кодекс, по словам Путина, «это сублимация и примитивная выдержка из Библии».

В качестве другого аргумента президент привел в пример Мавзолей Ленина. «Ленина положили в мавзолей — чем это отличается от мощей святых для православных, да просто для христиан? Мне говорят: «Нет, в христианском мире нет такой традиции». Как же нет? На Афон поезжайте, посмотрите, там мощи святые есть, да и здесь тоже святые мощи Сергия и Германа», — сказал Путин (цитата по российскому интернет-сайту vesti.ru).

Советская власть, по сути, ничего нового не придумала, лишь «приспособила под свою идеологию то, что человечество уже давно изобрело», заключил Путин.

По убеждению Путина, «в душе, в сердце русского человека, это всегда было, есть и, уверен, навсегда останется».

Валаамский монастырь — «одно из зеркал России», считает Путин, монастырь связан «со становлением национального российского государства».