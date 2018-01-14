Телевизионный канал AMC продлил сериал «Ходячие мертвецы» на девятый сезон. Проект получил нового шоураннера — им стала сценарист Анджела Канг.

Предыдущий шоураннер Скотт Гимпл теперь будет отвечать за развитие всей вселенной «Ходячих мертвецов». Это касается в том числе сериала «Бойтесь ходячих мертвецов».

«Лайф» напоминает, что сериал основан на одноимённой серии комиксов Роберта Киркмана. Шоу дебютировало 31 октября 2010 года. Ранее телесериал столкнулся с падением рейтингов — первый эпизод восьмого сезона посмотрело 11,4 миллиона человек (на 47% меньше, чем рейтинги первого эпизода седьмого сезона).