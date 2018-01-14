В Баку в воскресенье днем произошли две крупные цепные автомобильные аварии.
Как сообщает Sputnik Азербайджан, на проспекте Зии Буниядова, на мосту над проспектом Ататюрка столкнулись сразу несколько автомобилей.
Очевидцы сообщают, что в дорожно-транспортное происшествие оказались вовлечены участники обоих встречных транспортных потоков, не менее пяти-шести автомобилей с одной стороны, и две-три машины на встречной полосе. Движение по проспекту затруднено.
Информация о пострадавших пока отсутствует.
Причины столкновения выясняются.