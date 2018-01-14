Сборная России по футболу планировала принимать допинг во время домашнего чемпионата мира 2018 года, сообщает британское издание Daily Mail со ссылкой на источники, близкие к экс-главе Московской антидопинговой лаборатории Григорию Родченкову. Информацию передает «Газета.ру».

Отмечается, что российская сторона собиралась подменять пробы мочи игроков во время турнира, чтобы они могли безнаказанно применять запрещенные вещества.

Международная федерация футбола (ФИФА) планирует провести расследование этого вопроса и пообщаться с Родченковым.