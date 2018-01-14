Судебные власти Ирана уточнили данные о погибших и задержанных в ходе протестов, недавно прошедших в стране: погибли 25 человек, 400 были задержаны, сообщает телеканал Press TV.

Как передает АПА, ранее сообщалось о 20 погибших и около 450 задержанных.

В крупных городах Ирана, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, с 28 декабря минувшего года несколько дней подряд проходили массовые акции социального протеста. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что протесты вызваны внутренними проблемами в стране, а также подстрекательством со стороны других стран.