Самолет, на борту которого находились более 160 человек, выехал со взлетно-посадочной полосы аэропорта турецкого города Трабзон и скатился с обрыва минувшей ночью, воздушная гавань уже возобновила работу, сообщает в воскресенье РИА Новости со ссылкой на агентство Anadolu.

На опубликованных в СМИ фото и видео видно, что самолет остановился на середине склона, зависнув над Черным морем.

Инцидент произошел во время посадки самолета Boeing 737-800 авиакомпании Pegasus. Все 162 человека, находившиеся на борту самолета, были эвакуированы. Пострадавших нет.

Спасательные службы предприняли шаги по тушению вероятных очагов возгорания. Выясняются причины ЧП.

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