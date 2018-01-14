Челси Мэннинг, информатор WikiLeaks и бывший военный армии США, сменивший пол, решила баллотироваться в Сенат США от штата Мэриленд, сообщает Reuters.

Мэннинг планирует участвовать в выборах от Демократической партии. Это она указала в соответствующей заявке. Там же она отметила, что живет в Север Батесде.

Сейчас должность сенатора от Мэриленда занимает демократ Бен Кардин. Он был избран в 2006 году и планирует переизбраться. Associated Press называет его «бесспорным фаворитом» голосования.

В мае 2017 года Мэннинг вышла на свободу из военной тюрьмы США, где провела семь лет по обвинению в разглашении засекреченной информации, которую Мэннинг будучи мужчиной по имени Брэдли передал WikiLeaks. Среди документов была, в частности, видеозапись расстрела мирных жителей в Ираке военным вертолетом США.