Челси Мэннинг, информатор WikiLeaks и бывший военный армии США, сменивший пол, решила баллотироваться в Сенат США от штата Мэриленд, сообщает Reuters.
Мэннинг планирует участвовать в выборах от Демократической партии. Это она указала в соответствующей заявке. Там же она отметила, что живет в Север Батесде.
Сейчас должность сенатора от Мэриленда занимает демократ Бен Кардин. Он был избран в 2006 году и планирует переизбраться. Associated Press называет его «бесспорным фаворитом» голосования.
В мае 2017 года Мэннинг вышла на свободу из военной тюрьмы США, где провела семь лет по обвинению в разглашении засекреченной информации, которую Мэннинг будучи мужчиной по имени Брэдли передал WikiLeaks. Среди документов была, в частности, видеозапись расстрела мирных жителей в Ираке военным вертолетом США.
Приговор Мэннинг вынесли в 2013 году. По нему его приговорили к 35 годам лишения свободы. Через день после оглашения приговора Мэннинг объявил о решении сменить пол и изменить свое имя на Челси.
В ноябре 2016 года Мэннинг обратилась к президенту США Бараку Обаме с просьбой сократить срок своего наказания до уже отбытого. В январе 2017 года Обама подписал указ о сокращении срока на 28 лет, и в мае Мэннинг вышла на свободу.
Следующие выборы в Сенат США состоятся в ноябре 2018 года. Они будут промежуточными. На них изберут около трети сенаторов и новый состав Палаты представителей.