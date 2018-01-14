Представители российского олигархата, испугавшись перспективы новых ограничений со стороны США, начали тайно вести переговоры с представителями американского министерства финансов и Госдепа. Как передает украинский интернет-портал replyua.net, такую информацию распространило издание Bloomberg, сославшись на бывшего сотрудника американского внешнеполитического ведомства Дэна Фрида. В частности, стало известно, что ряд представителей «ближайшего окружения» российского президента Владимира Путина отослали в Вашингтон с целью подписания приемлемых сделок.

«Министерство финансов США находится на финальном этапе работы над своим первым официальным списком «олигархов», приближенных к правительству президента Путина, в связи с чем богатые россияне лихорадочно пытаются оградить свои капиталы и репутацию», — отмечается в публикации.

Ранее стало известно, что среди представителей российской олигархии распространилось беспокойство, что мощнейшие санкции США могут распространиться на них. Соответствующее мнение содержится в статье частной американской разведывательно-аналитической компании Stratfor.