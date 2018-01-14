Накануне в Московском Доме национальностей вечер был посвящен 90-летию Худу Мамедова, известного советского, азербайджанского ученого и академика. Мероприятие было организовано Региональной национально-культурной автономией азербайджанцев МО и является частью проекта-эпопеи «Выдающиеся азербайджанцы, внесшие вклад в величие и мощь России».

Как отмечает «Вестник Кавказа», депутат Госдумы, глава межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан Дмитрий Савельев направил приветственное письмо, в котором подчеркнул, что многовековая дружба двух стран и их народов основана на заслугах таких великих людей, как Худу Мамедов.

Советник по гуманитарным вопросам азербайджанского посольства Вугар Имамалиев также заявил, что целая плеяда азербайджанских ученых, как Худу Мамедов, стали своеобразными проводниками дружбы двух стран, поскольку их помнят и ценят и в России, и в Азербайджане.

С речами в ходе вечера памяти выступили члены Ассамблеи народов России, турецкой, узбекской, татарской и других московских национально-общественных организаций, а также политологи, ученые и известные представители азербайджанской диаспоры.

По телефону участники мероприятия поговорили с Фаигом Мусаевым, учеников Худу Мамедова, живущим сегодня в США.

Напомним, что Худу Мамедов, родившийся 14 декабря 1927 года, получил образование в Бакинском государственном университете, на геолого-географическом университете, и в дальнейшем вся его жизнь была связана с геологией. Основные работы ученого написаны по кристаллохимии и кристаллографии, в 1970 году он стал доктором наук, в 1973 году – профессором, а в 1976 году – академиком.