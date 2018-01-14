Британская газета Guardian опубликовала статью, в которой проанализировала карьеру экс-генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева и пришла к неутешительным выводам. Горбачёв – это «агент разрушения», который больше сделал для Запада, а не для СССР. Выдержки из статьи приводит «Политэксперт».

Зарубежное СМИ отметило, что Михаил Горбачев находился у власти с 1985 по 1991 годы и был одним из самых знаменитых людей в СССР. Однако личность генерального секретаря до сих пор остается загадкой, а некоторые поступки так и не объяснены.

Guardian напомнил о масштабном исследовании профессора Амхерстского колледжа в Массачусетсе и лауреата Пулитцеровской премии Уильяме Таубмане, который в своей книге «Горбачев: его жизнь и времена» отметил противоречивость личности генсека. Например, Горбачев в 1987 году говорил о том, что ему удалось переделать социализм и разрушить его. Однако в кризисный период лидер СССР часто обращался к трудам Ленина в надежде найти способ укрепления социализма в современном обществе.

Таубман подчеркнул в своем труде, что хоть Горбачев и дал россиянам свободу слова и переформатировал политическую систему СССР, но на международном уровне Советский Союз значительно ослабил свои позиции. Например, была утрачена сфера влияния в Восточной Европе, а Москва перешла к тактике изоляционизма, хотя десятилетиями проводила курс интернационализма. Когда рухнула Берлинская стена, Горбачев первым делом послал сообщения президенту США Джорджу Бушу, Маргарет Тэтчер и Франсуа Миттерану, в котором заявил о правильности принятого в Германии решения, а не собрал Политбюро для заседания. На тот момент Горбачев совсем не обращал внимание на ослабление коммунистического движения в Европе.

По мнению автора, еще одной ошибкой Горбачева стала допущение революции в стране. Изначально переворот начинался сверху, но все превратилось в «революцию снизу», где все завершилось уличными протестами и восстаниями. Это вызвало массовый протест среди консерваторов в Коммунистической партии СССР. Guardian подчеркнуло, что Таубман не достаточно раскрыл исторический контекст событий 1991 года и не отразил тот факт, что россияне разочаровались в реформах генсека и начали видеть в Горбачева «агента уничтожения», который сделал больше для Запада, но не для Советского Союза.

Зарубежное издание также отметило, что благодаря Горбачеву и устроенному в стране хаосу, в СССР возник дефицит продовольствия, серьезно распространилась торговля на черном рынке, а частный бизнес не получил достаточного толчка для развития. Конечно, невозможно обойти стороной создание предпосылок для развала мощнейшей, на тот момент, мировой державы и ошибку последнего генсека с участием СССР в афганской войне.