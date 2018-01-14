На предпринимателя из Алматинской области организовали покушение, заложив взрывное устройство в его автомашину, сообщили Sputnik Казахстан в областном ДВД.

Факт зарегистрирован в Енбекшиказахском районе, где 13 января в селе Ащысай произошел взрыв автомашины «Лексус», принадлежащей одному их местных предпринимателей. В результате взрыва пострадал 23-летний мужчина, госпитализированный в больницу с осколочным ранением в ногу.

По данным ДВД, неустановленное взрывное устройство подложили под автомобиль и при взрыве пострадал не владелец авто, а его наемный работник.