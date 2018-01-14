В Париже состоялся концерт азербайджанской пианистки Саиды Зульфугаровой.

Как сообщает Report, в программу концерта «Времена» были включены произведения азербайджанских и мировых классиков.

В Люксембургском соборе Парижа С.Зульфугарова исполнила «Прелюдию» Гара Гараева, «Сонату» Равеля, «Suite pour le piano» Дебиси и другие творения всемирно известных композиторов.

Саида Зудьфугарова свое первое музыкальное образование получила в Бакинской Музыкальной Академии им. Узеира Гаджибейли. Затем, окончив знаменитый Парижский университет Сорбонна, пианистка стала музыковедом. На сегодня она одна из тех музыкантов, которые своим профессиональным исполнением пропагандируют азербайджанскую музыку во Франции.