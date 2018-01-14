По непроверенным данным, сотрудники Белого дома заметили, что Дональд Трамп постепенно теряет способность заканчивать предложения. Председатель комитета сената по международным отношениям усомнился в его «уравновешенности». Бывший главный стратег американского президента Стив Бэннон заявил, что тот «двинулся рассудком». Об этом, как передает ИноТВ, пишет The Times.

Воображение рисует леденящую душу картину: дрожащий палец на ядерной кнопке. Но не стоит торопиться с выводами. Это едва ли первый случай, когда в Вашингтоне возникают сомнения о психическом здоровье президента, отмечает издание.

Историки подозревают, что Теодор Рузвельт страдал от биполярного расстройства. Линдон Джонсон демонстрировал признаки «грандиозного нарциссизма» и склонность обходить этические барьеры. Некоторые предполагают, что у Рональда Рейгана во время его правления наблюдались ранние симптомы Альцгеймера, а помощники Билла Клинтона опасались, что он — эротоман.

Ричарда Никсона часто изображают параноиком, но, пожалуй, его главной проблемой был алкоголизм. Советники президента делали всё возможное, чтобы он не принимал важные решения вечером. В октябре 1973-го, когда арабо-израильский конфликт грозил перерасти в мировую войну, он был настолько пьян, что не мог ответить на телефонный звонок британского премьера Эдварда Хита, утверждает издание.

И этот список можно продолжать довольно долго. Согласно одному исследованию, из первых 37 американских президентов — от Вашингтона до Никсона — почти половина имели психическое расстройство.

Томас Джефферсон, Улисс Грант и Кэлвин Кулидж, по всей видимости, страдали от повышенной нервозности. Авраам Линкольн впадал в глубокую депрессию. Но из всего вышесказанного можно извлечь один урок: неидеальное психическое здоровье вовсе не означает, что человек не может стать великим лидером, подчёркивает издание.

В случае с Дональдом Трампом главным отличием является «запутанный спор» вокруг его душевного состояния. На протяжении полувека американские психиатры следовали так называемому правилу Голдуотера, названному так в честь Барри Голдуотера, республиканца, который баллотировался в президенты США в 1969 году.

Во время этой предвыборной кампании тысячи специалистов подписались под петицией в журнале, что Голдуотер не может выставлять свою кандидатуру, «исходя из психологических оснований». В результате политик подал иск в суд на издание и получил компенсацию в размере $75 тыс. С тех пор членам психиатрической ассоциации было запрещено выражать профессиональное мнение о публичной фигуре без специального разрешения, поясняет The Times.

В эпоху Трампа это правило подверглось невиданным прежде испытаниям. Так, в недавно вышедшей книге «Опасное дело Дональда Трампа» почётный профессор Стэнфордского университета Филип Зимбардо диагностирует у американского президента запущенный случай гедонизма, свойственный маленьким детям, которые не задумываются о долгосрочных последствиях своих действий.

Специалист предполагает, что на ментальном развитии Трампа могла сказаться психологическая травма, полученная в детстве. Возможно, это последствие его отправки в военную академию.

Как бы то ни было, отношения американцев в этом вопросе, по всей вероятности, зависит от их политических предпочтений. Демократы могут считать Трампа безумным, а республиканцы — эксцентричным хитрецом, заключает The Times.