Министр Турции по делам ЕС Омер Челик заявил, что турецкая сторона выступает против «привилегированного партнерства» с Европейским союзом, передает Anadolu.

«Турцию нельзя воспринимать в качестве «лагеря для беженцев», с которым нужно сотрудничать по вопросу предотвращения нелегальной миграции или же в качестве «военного штаба» для обращений по борьбе с терроризмом. Турцию нужно воспринимать в качестве государства!», — сказал Челик.

Он подчеркнул, что руководство страны отвергнет любую инициативу, предполагающую статус «привилегированного партнера».