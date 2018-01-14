Правительство Туниса предложило программу помощи бедным гражданам в размере более 170 млн динаров (около 60 млн евро). Об этом, как передает DW, сообщил министр по социальным делам Мухаммед Трабелси.

По его словам, под действие программы попадут 250 тысяч семей, нуждающихся в помощи.

В частности, правительство минимум на 20% намерено увеличить социальные выплаты для малоимущих. Кроме этого, власти хотят помочь бедным семьям в приобретении жилья.

Также в будущем «всем без исключения тунисцам» будет гарантирована медицинская помощь.

Ранее президент Туниса Бежи Каид ас-Себси провел экстренную встречу с представителями партий, профсоюзов и работодателей.