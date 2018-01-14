Чешский премьер Андрей Бабиш посоветовал главе государства Милошу Земану отмежеваться от России и Китая, комментируя результаты первого тура президентских выборов, пишет РИА Новости.

«Если господин президент хочет добиться успеха во втором туре, то должен ясно декларировать, что не намерен ориентировать нашу страну на восток − на Россию и Китай − и что он посещает эти страны только ради наших фирм, чтобы они вели там бизнес. Нельзя забывать, что Чехия является членом ЕС и НАТО», − подчеркнул Бабиш.

Отметим, соперник Земана по второму туру выборов Йиржи Драгош заявил, что в случае избрания президентом намерен укреплять взаимодействие с ЕС и поддерживает продолжение антироссийских санкций.