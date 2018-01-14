Китайский программист увеличил мощность старого компьютера в четыре раза с помощью новой системы охлаждения.

Как передает Report со ссылкой на иностранные СМИ, экспериментатор разогнал выпущенный 16 лет назад компьютер, подсоединив к его материнской плате мощную современную систему охлаждения на жидком азоте.

При этом частота процессора возросла с 1,2 Ггц до 4,5 Ггц.

Программист отметил, что раньше таких систем охлаждения не было и что теперь с их помощью можно повысить производительность у любого старого компьютера, но эта схема не годится для современных процессоров.