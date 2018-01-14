В Иране вернули гражданам доступ к мессенджеру Telegram, сообщает Reuters со ссылкой на государственное агентство IRNA.

Власти подозревали, что именно Telegram и Instagram использовали оппозиционеры для мобилизации своих сторонников. При этом руководство мессенджера изначально согласилось заблокировать канал, в котором, как утверждали власти, содержались призывы к насилию. Однако от дальнейших уступок отказалось, что и привело к блокировке.

Доступ к Instagram вернули в начале месяца, когда протестные акции пошли на убыль.