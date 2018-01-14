Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что мечтала стать китаистом, никогда не считала себя «золотой молодежью», а также как получила назначение на нынешнюю должность.

«Это точно не был специальный выбор в пользу женщины, мол, нам не хватает такого личика. У нас в министерстве нет такого подхода — искусственного стимулирования гендерного баланса. Я считаю, что это хорошо. У нас есть понимание того, что каждую должность должен занимать профессионал вне зависимости от половой или какой-то еще принадлежности», — рассказала Захарова в интервью программе «Достучаться до звезды» на телеканале «Мир».

«Да, я выиграла в лотерею, но я скупила все билеты», — добавила она.

При этом дипломат оговорилась, что первая должность в МИД была не той, а которой она мечтала и к которой готовилась: вместо китаиста Захарова стала сотрудником пресс-службы.

«Когда я после института пришла в МИД, мне сказали, что мест на этом направлении нет, и взяли в пресс-службу. Для меня это был большой удар. Представляете, что такое пять лет учить китайский язык, заниматься научной работой в этом направлении и получить отказ», — сказала Захарова.

На нью-йоркскую командировку пришлось бракосочетание Захаровой. С будущим мужем она познакомилась за месяц до отъезда из США.

«Приехал ко мне мой будущий муж, сделал там предложение, и мы пошли расписались. Это было и торжественно, и весело. Наверное, сейчас это выглядит несуразно, но это было очень искренне. Мы это сделали ни для кого-то, на свадьбе было ровно столько гостей, сколько нужно — ровно два. И ещё был фотограф, который год назад зачем-то слил все эти фотографии», — рассказала дипломат.

По словам Захаровой, после этого она позвонила фотографу и спросила, зачем он это сделал, ведь снимки были оплачены и стали собственностью семьи. «Он ответил: ты знаешь, все тебя видят официальную, на фоне каких-то там эмблем, за трибуной, а я-то тебя видел вот такой вот, так хотелось, чтобы тебя и такую увидели», — рассказала она.

Говоря о своем рабочем графике, представитель МИД отметила, что у нее ненормированный рабочий день. «Мы можем быть приглашены на работу и в семь утра, и в восемь, день заканчивается тогда, когда говорит руководство. В этом специфика нашей работы. Ты можешь выстроить прекрасный план на неделю вперёд, а прийти на работу — и через час все поменяется, и все нужно будет делать с колес», — поделилась Захарова.

Дипломат также рассказала, что несмотря на служебные привилегии, ходит в обычные магазины — и часто представляется чиновником, чтобы поднять престиж этого понятия.

По словам Захаровой, ей важно продемонстрировать, что чиновник — это не обязательно взятки и непонимание того, как живут обычные люди. «Я хотела показать, что чиновник живет такой же жизнью. Моя жизнь никак не изменилась, кроме появления служебного автомобиля, я хожу в те же магазины, что и все», — сказала официальный представитель МИД.

«Я не делала ничего специально, у меня не было никакой концепции, никакого создания имиджа, но я намеренно называла себя чиновником. К моменту моего назначения это слово закрепилось у нас в лексиконе, к сожалению, с негативным оттенком. «Чиновник» — это уже на уровне оскорбления», — говорит Захарова.

Дипломат также рассказала, что хотя училась в МГИМО — ведомственном вузе МИД, который считается одним из самых популярных среди «золотой молодежи» — себя к элите не относила.

«Золотая молодежь — это точно не про меня, дома этого никогда не было. Родители (отец работал дипломатом) всего добивались сами, у нас не было генетической заряженности на какую-то номенклатуру», — сказала Захарова.

Она также вспомнила, как в шестилетнем возрасте попала с родителями в Китай. «Я помню свои детские воспоминания, это было испытание. К жизни золотой молодежи это точно не относилось», — отметила дипломат.