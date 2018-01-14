Исполнительный комитет Организации освобождения Палестины (ООП) призвал провести международную конференцию под эгидой ООН с целью создания независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме. Как передает Vesti.Az со ссылкой на РИА Новости, соответствующее заявление организация опубликовала в субботу.

«Исполком ООП призывает международное сообщество провести серьезную работу для созыва полноценной международной конференции под эгидой ООН», — говорится в тексте.

В организации рассчитывают, что эта конференция гарантирует «создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме» в границах, существовавших до арабо-израильского конфликта 1967 года. Кроме того, на этой конференции должны быть найдены решения для проблемы палестинских беженцев и заключенных в израильских тюрьмах в соответствии с резолюциями ООН, считают в ООП.