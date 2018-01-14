Турция направила колонну военной техники к границе с Сирией после призыва сдаться, с которым в субботу президент Тайип Эрдоган обратился к курдским отрядам «Сил народной самообороны» (СНС).

Как передает Анадолу, по его данным, среди техники было и пять танков, их транспортировали на грузовых машинах. Агентство отмечает, что тяжелая военная техника была направлена для усиления приграничного контингента.

Ранее в субботу ВС Турции открыли ответный артиллерийский огонь по позициям «Сил народной самообороны». Согласно информации Анатолийского агентства, артобстрелы были произведены в тот момент, когда Эрдоган выступал в провинции Элязыг, где он заявил, что если «террористы в Африне не сдадутся, то Турция их уничтожит за неделю».