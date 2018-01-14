Космический грузовой корабль Dragon компании SpaceX вернулся на Землю с МКС, успешно приводнившись в Тихом океане.

Как передает Лента.ру, об этом SpaceX сообщила в Twitter.

Корабль доставил около двух тонн груза, в том числе образцы изготовленного в невесомости оптоволокна, а также группу лабораторных мышей, на которых исследовали вопрос потери мышечной массы в космосе, передает Space.com.

Dragon запустили 15 декабря на ракете-носителе Falcon с уже использовавшейся первой ступенью. Сама капсула также многоразовая, она уже доставляла на МКС груз в апреле 2015 года.

Запуск в декабре был первым для SpaceX, где участвовали оба типа ранее использовавшегося оборудования. До этого компания успешно отправляла на орбиту Falcon с многоразовой первой ступенью, самой дорогой частью ракеты.