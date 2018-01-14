Американский диджей Ричард Холл, больше известный как Moby, рассказал о просьбах ЦРУ распространять информацию о «связях» президента США Дональда Трампа с Россией, передает РИА Новости со ссылкой на Sputnik International.

По словам музыканта, действующие и бывшие сотрудники спецслужб, с которыми он сдружился за годы гастрольной деятельности, «действительно обеспокоены» так называемым «сговором» Трампа с Москвой. Moby утверждает, что агенты ЦРУ попросили его распространять информацию о том, что будущий американский президент — «агент Кремля».

«Так что они передали мне определенную информацию и сказали: «Послушай, в социальных сетях твоя аудитория больше, чем у кого-либо из нас. Не мог бы ты опубликовать некоторые из этих сведений таким образом, чтобы…как бы придать их там огласке», — заявил диджей.

В феврале Moby написал в Facebook, что Трампа «шантажируют» Москва из-за так называемого «российского досье». Он отметил, что узнал об этом после «выходных с друзьями из Вашингтона». Никаких доказательств своих слов музыкант не привел. Позже он оставил в соцсетях другой пост, в котором назвал себя «просто клоуном», который «делает зверей из воздушных шариков», и все это может оказаться неправдой.