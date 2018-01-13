Китай выступает против любых односторонних санкций Вашингтона в отношении Тегерана и за сохранение соглашения по ядерной программе Ирана как «ценной сделки, заключенной с большим трудом».

Как передает ТАСС, об этом заявил в субботу официальный представитель МИД КНР Лу Кан, отвечая на вопрос журналистов.

«Достижение всеобъемлющих договоренностей было нелегкой задачей, потому каждая из заинтересованных сторон должна ценить эти результаты вдвое больше, чем обычно, — приводит слова дипломата официальный сайт ведомства. — Я еще раз хотел бы подчеркнуть: Китай выступает против того, чтобы соответствующие страны (имеются в виду прежде всего США — прим. ТАСС) прибегали к односторонним санкциям, руководствуясь только нормами внутреннего национального законодательства».

Лу Кан добавил, что такая позиция Пекина будет неизменной и в будущем.

«Мы обратили внимание, что большая часть международного сообщества выступает в поддержку [существующего] соглашения по Ирану, и в свою очередь полностью одобряем этот документ», — отметил он, подчеркнув, что соглашение «удовлетворяет всеобщим основополагающим интересам».