Турция выступает против привилегированного партнерства с Европейским союзом.

Как передает Анадолу, об этом заявил в субботу турецкий министр по делам ЕС Омер Челик.

«Любая инициатива, которая предполагает предоставление Турции статуса привилегированного партнера, будет незамедлительно отвергнута Анкарой. Никто не в праве предлагать ей статус страны второго класса», — передает Челик.

Министр подчеркнул, что «Турцию нельзя воспринимать в качестве лагеря для беженцев, с которым необходимо сотрудничать в вопросах предотвращения нелегальной миграции». «Турцию также нельзя воспринимать в качестве военного штаба для сотрудничества в борьбе с терроризмом. Турцию надо воспринимать как государство», — заключил Челик.