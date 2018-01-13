В Бинагадинском районе Баку обновляется магистральный водопровод, проложенный почти 50 лет назад.

Об этом Sputnik Азербайджан сообщили в отделе по связям с общественностью ОАО Azərsu.

Магистральный водопровод прокладывается на улице имени Магсуда Давудоглу в рамках работ по обеспечению населения столицы беспрерывным водоснабжением. Отметим, что прокладка трубопровода реализуется одновременно с обновлением дорожной инфраструктуры.

В ОАО отметили, что долгие годы из-за несоответствия требованиям эксплуатации аварии на этом трубопроводе наблюдались очень часто. В рамках же нового проекта существующий трубопровод будет обновлен 280-миллиметровой полиэтиленовой трубой протяженностью в километр. Этим водопроводом смогут воспользоваться не только жители, проживающие по улице Магсуда Давудоглу, но и обитатели соседних улиц. Завершение окончания строительных работ запланировано на ближайшие дни.