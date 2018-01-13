Саудовская Аравия определила список стран, гражданам которых в ближайшие недели начнут выдавать туристические визы в королевство.

Как передает ТАСС со ссылкой на издание «Сада аль-Баляд», в перечне государств, по данным газеты, фигурируют 25 стран Шенгенской зоны, а также государства Северной и Южной Америки, Япония, Китай, Сингапур, Австралия, Малайзия, Бруней, Южная Корея, ЮАР.

Согласно данным Главного управления по туризму и национальному наследию королевства, электронные туристические визы будут выдаваться сроком на 30 дней через специальные аккредитованные компании. При этом турвизы смогут получать только группы в составе не менее четырех человек. Особо оговаривается момент о запрете на включение в туристическую программу поездок в Мекку и Медину, куда запрещен вход немусульманам.

Ранее на этой неделе было объявлено о том, что Саудовская Аравия будет выдавать краткосрочные туристические визы иностранкам старше 25 лет, желающим поехать в королевство без сопровождения представителя семьи мужского пола.

В конце прошлого года королевство объявило о начале выдачи электронных туристических виз с 2018 года. До последнего времени право на въезд в страну получали только потенциальные рабочие и мусульмане, совершающие паломничество к святым местам ислама, либо приезжавшие в королевство в деловые командировки.