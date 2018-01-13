Научный сотрудник Института астрономии РАН Дмитрий Чулков, приехавший в Азербайджан с туристическими целями и пропавший неделю назад после посещения пограничной зоны, вышел на связь с родными, сообщила РИА Новости его мать Ольга Чулкова.

«Ему дали позвонить. Рассказал, что дают есть, скоро обещают выпустить и отправить в Москву. Несколько раз повторил, что не били», — рассказала Чулкова РИА Новости. По словам Чулковой, с ней также связывались из российского посольства и заверили, что молодому человеку ничего не угрожает.

Посольство РФ в Азербайджане проинформировано местными властями о задержании россиянина, принимаются меры по его скорейшему возвращению на родину, сообщил в субботу пресс-атташе диппредставительства Денис Апашкин.

«Посольство РФ в Азербайджане было проинформировано местными властями о задержании гражданина РФ Дмитрия Чулкова. Предпринимаются необходимые меры по его скорейшему возвращению на родину. О случившемся было сообщено ближайшим родственникам задержанного», — сообщил пресс-атташе.

Ранее мать Чулкова сообщила, что 3 января он прилетел прямым рейсом из Москвы в город Гянджа. Через два дня Чулков решил посетить озеро Гёйгёль в 50 километрах от Гянджа, и после этого перестал выходить на связь.

Хозяин гостиницы в Гяндже, где жил Чулков, ранее рассказал, что, по его данным, молодой человек был задержан после того, как зашел в охраняемую зону. После этого группа сотрудников госбезопасности приезжала к нему в гостиницу. Хозяина расспросили о постояльце и изъяли все вещи молодого человека.