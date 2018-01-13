Сторонники президента США Дональда Трампа попытались сорвать выступление мэра Лондона Садика Хана и призвали арестовать его из-за поддержки отмены визита американского лидера в Великобританию, передает RT.

По данным телеканала, Хан принимал участие в конференции в одном из британских аналитических центров, когда группа протестующих с американским флагом стала выкрикивать лозунги в поддержку Трампа и выхода Британии из Евросоюза.

На распространённых в социальных сетях видеозаписях слышно, как один из протестующих говорит: «Дамы и господа, мы пришли сюда сегодня, чтобы произвести ненасильственный и мирный гражданский арест».

В происходящее вмешались полицейские и вывели нарушителей порядка из зала, после чего Хан смог продолжить свою речь.