Французский замок Шалю-Шаброль, где погиб Ричард I Львиное Сердце, был выставлен на продажу, сообщает The Telegraph.

Замок 600 квадратных метров площадью насчитывает 15 комнат. Объект оценивают в €996,4 тыс.

Как передает «Газета», согласно объявлению, замок состоит из двух частей — частной, пригодной для проживания, и общественной, в которой можно проводить экскурсии.

Владельцы не скрывают, что замок нуждается в реставрации. Тем не менее, мэр Шалю рассказал местной газете, что надеется сделать его прибыльным туристическим проектом.