В Лянкяранском районе были избиты мать и дочь.
Как передает Report, инцидент произошел в городе Лиман.
Гараева Хумай 1949 г.р. доставлена в Лянкяранскую районную центральную больницу с различными травмами.
Позже с различными травмами была госпитализирована женщина по имени Мириева Самира, 1972 г.р., которая оказалась дочерью Х.Гараевой.
По предварительной информации, они избиты неизвестным лицом. У обеих женщин диагностирована черепно-мозговая травма. Врачи оценили их состояние как среднетяжелое.
По факту ведется расследование.