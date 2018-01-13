Бывшего итальянского премьер-министра Сильвио Берлускони заподозрили в отмывании денег при продаже футбольного клуба «Милан», которым он владел в течение 31 года. Об этом со ссылкой на источники пишет La Stampa.

Прокуратура начала расследование законности сделки с китайским консорциумом. Власти интересуются, правомерным ли путем деньги за клуб попали в Италию.

Как передает «Лента», сумма в 740 миллионов евро, за которую Берлускони продал команду, вызывает сомнения. «К моменту продажи «Милан» в течение нескольких сезонов показывал разочаровывающие результаты, проводил трансферы ниже своего уровня и постоянно менял тренеров», — поясняет La Stampa.

В то же время в прокуратуре отрицают, что начали расследование сделки, пишет издание Sport.it. Как сказали в ведомстве, никаких расследований о продаже «Милана» не ведется.