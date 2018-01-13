В тюрьме американского штата Миссисипи в возрасте 92 лет умер один из бывших лидеров ку-клукс-клана Эдгар Рэй Киллен. Об этом пишет Reuters.

Причины смерти не называются. 17 января ему должно было исполниться 93 года.

В 2005 году Киллена приговорили к 60 годам тюрьмы за убийство правозащитников Джеймса Чейни, Майкла Швернера и Эндрю Гудмана в 1964-м. Мужчины входили в Конгресс расового равенства, который в том числе добивался избирательных прав для афроамериканцев. Члены ку-клукс-клана устроили засаду на правозащитников и убили их. Тела нашли спустя полтора месяца.

В 1967 году по федеральным обвинениям судили 18 человек, включая лидера местного ку-клукс-клана Сэма Бауэрса и Киллена. По словам прокурора, последний на месте убийства не присутствовал, приговор ему вынести не смогли. Семь человек, включая Бауэрса, получили до десяти лет лишения свободы, остальных подсудимых оправдали. Один из членов жюри присяжных сказала, что не верит, будто «человек божий» (Киллен был священником в местной баптистской церкви) мог совершить убийства, добавляет New York Times.

В 1998-м журналист Джерри Митчелл из издания The Clarion-Ledger (город Джексон, Миссисипи) выпустил несколько статей и интервью с Бауэрсом, который сказал, что «зачинщик убийств после процесса 1967 года вышел из суда свободным человеком». После этого у властей снова появился интерес к расследованию, уточняет Reuters. Спустя 40 лет Киллен предстал перед судом, как отмечает агентство, он стал первым и единственным обвиняемым непосредственно по делу об убийстве.

По мотивам преступления в 1988-м в США сняли фильм «Миссисипи в огне» (Mississippi Burning).

В феврале 2017 года в штате Миссури был убит Фрэнк Анкона, который называл себя «имперским мастером» местной ячейки ку-клукс-клана. В убийстве заподозрили его жену и пасынка.

Об этом информирует «Лента».