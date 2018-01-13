Согласно плану боевой подготовки, утвержденному министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, проведены учебно-методические сборы кадровых органов объединений, соединений, воинских частей и специальных военных учебных заведений.

Как сообщает сайт Минобороны, сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и наших соотечественников, ставших шехидами за независимость и территориальную целостность страны. Затем был исполнен государственный гимн Азербайджана.

Выступивший на сборах заместитель министра обороны по личному составу генерал-лейтенант Керим Велиев отметил, что под руководством президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева в азербайджанской армии продолжаются реформы. Отметив также, что кадровые органы являются одним из важных сфер службы в министерстве обороны, замминистра особо подчеркнул, что руководство армии уделяет серьезное внимание этой области.

Начальник Управления кадров министерства обороны полковник Эльчин Халилов выступил с докладом о работах проделанных в прошлом году в сфере усовершенствования знаний сотрудников кадровых органов и задачах, предстоящих выполнить в 2018 году, а также мерах, предпринятых для формирования и развития профессионального кадрового состава, а также повышения способностей работников.

Было отмечено, что вся работа, проделываемая в этой сфере, соответствует требованиям военных законодательных актов. Совершенствование процесса управления кадрами, а также повышение качества кадрового потенциала служит одной цели – достойному выполнению задач и обязанностей, поставленных Верховным главнокомандующим и министром обороны перед личным составом.

Выступившие также на сборах офицеры различных структур и воинских частей министерства обороны обменялись мнениями по сохранению боеспособности армии на высоком уровне.