Помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов выразил отношение к некоторым комментариям представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира, озвученным им в интервью Радио «Голос Америки».

А.Гасанов сообщил АПА, что к сожалению, предвзятые и субъективные заявления ряда зарубежных кругов и находящихся под их контролем международных НПО и СМИ в связи с ситуацией в Азербайджане со свободой слова и прессы, озвучиваются представителями такой авторитетной организаций, как ОБСЕ без проведения какого-либо расследования по данному вопросу.

«В Азербайджане обеспечена свобода слова и прессы, в этой сфере сформирована законодательная база в соответствии с международными стандартами, свободно действуют сотни средств массовой информации, 82 процента населения имеют выход в интернет. Поэтому ошибочно выражать обеспокоенность в связи со свободой прессы в Азербайджане, говорить о закрытии СМИ, пытках журналистов, арестах правозащитников, делать заявления о безнаказанности. Это полностью противоречит существующим реалиям. В целом, нельзя искажать суть какого-либо преступления в стране, обобщать, вырывая из контекста и выдавать это как ограничение свободы слова и прессы. Азербайджан – правовое и демократическое государство, обеспечивающее верховенство закона. Каждый человек, независимо от должности и социального статуса должен нести ответственность за нарушение закона, журналистской этики и норм, незаконные действия под прикрытием СМИ».

По словам А.Гасанова, президент Азербайджана Ильхам Алиев во время многочисленных встреч с журналистами неоднократно затрагивал тему важности журналистской ответственности, призывал представителей медиа к объективности, не превращению в средство манипуляции со стороны других кругов: «Это принципиальный вопрос для азербайджанского государства и общества. В развитых европейских странах в отношении журналистов проявляется нетерпимость, ограничивается их деятельность, их арестовывают, самыми жестокими методами подавляется свобода выражения. Однако, к сожалению, такие факты не привлекают внимания международных организаций, в частности, ОБСЕ. Считаю, что господин Арлем Дезир и солидарные с ним заинтересованные круги должны соблюдать баланс и объективность в своих позициях, не допускать тенденциозного подхода в отношении Азербайджана. Азербайджанское государство осуществляет периодические мероприятия по развитию свободы слова и прессы, безопасности журналистов, обеспечению прозрачности и ответственного подхода в медиа, и намерено предпринимать эти усилия в будущем. Мы готовы к открытому диалогу по данным вопросам со всеми международными структурами и местными организациями».