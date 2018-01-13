Леонардо ди Каприо сыграет одну из ролей в следующем фильме Квентина Тарантино, который, как ожидается, будет о секте «Семья» Чарльза Мэнсона.
Как пишет Deadline, Ди Каприо сыграет безработного актера.
Дата: 2018/01/13 16:54
Раздел: Life-style
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