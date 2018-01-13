Президент США Дональд Трамп назвал своего аналитика разведданных, которая занимается разработкой стратегии по освобождению заложников, «милой корейской девушкой» и удивился, почему она не занимается переговорами с КНДР от имени его администрации. Об этом сообщили представители Белого дома, пожелавшие остаться анонимными, передает NBC.

Как рассказал собеседник телеканала, аналитик впервые говорила с Трампом в Овальном кабинете. Темой разговора были условия освобождение семьи, которую на протяжении долгого времени удерживали в заложниках в Пакистане. Тогда Трамп спросил аналитика: «Откуда вы?». Она ответила, что из Нью-Йорка.

По словам представителей Белого дома, президента этот ответ на удовлетворил, и он повторил вопрос. Аналитик сказала, что она также, как и Трамп, с Манхэттена. Президент уточнил вопрос и спросил о происхождении ее родни. После того как аналитик ответила, что ее родители корейцы, Трамп повернулся к своему советнику, который также находился в комнате, и сказал, что этническая принадлежность девушки должна определить ее карьерный путь.

Президент спросил, почему «милая корейская девушка» не участвует в переговорах с Северной Кореей от лица его администрации, рассказали собеседники телеканала.

Об этом информирует РБК.