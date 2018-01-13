Американский музыкант Моби (Moby) заявил, что агенты Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США просили его выложить в соцсети информацию о связях американского президента Дональда Трампа с Россией. Об этом Моби рассказал в интервью радиостанции WFPK.

Как передает «Лента», по словам артиста, за годы туров по стране он смог завести друзей из разведывательных кругов — «бывших и действующих агентов ЦРУ». «Кажется, это было где-то год назад, мы ужинали, и они были действительно убеждены (…), что Трамп работает как российский агент», — заявил Моби.

«Они передали мне часть информации и сказали: «Смотри, у тебя больше подписчиков в соцсетях, чем у кого-либо из нас, можешь, пожалуйста, запостить некоторые из этих вещей, чтобы подсветить их»», — пояснил он.

Музыкант также убежден, что эта история в дальнейшем обретет больше мрачных тонов. «Глубокая вовлеченность семьи Трампа в бизнес, их связь c организованной преступностью, спонсированием терроризма, русскими олигархами, это действительно темная история. Я думаю нам лучше пристегнуть ремни и держаться», — считает Моби.

В декабре 2017 года сообщалось об ожиданиях Трампа от расследования его «связей» с Россией. Отмечалось, что глава государства уверен, что оно закончится его полной реабилитацией.

В феврале Моби написал в Facebook, что администрация Трампа готовится к войне, а самого республиканца шантажируют российские власти. Он отметил, что узнал об этом после «выходных с друзьями из Вашингтона». Позже музыкант написал, что он сам — «просто клоун», и все это может оказаться неправдой.