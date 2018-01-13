Официальных и личных страниц в социальных сетях у кандидата в президенты России Владимира Путина не будет, только официальный сайт предвыборного штата, сообщил телеканалу RT пресс-секретарь штаба Андрей Кондрашов.

«Официальных или личных страниц и аккаунтов, в том числе и канала в Telegram, у кандидата в президенты Владимира Путина не будет, только официальный сайт предвыборного штаба. Как рассказал специально для RT пресс-секретарь предвыборного штаба Андрей Кондрашов, всю работу соцсетей будут обеспечивать волонтеры и сторонники Путина», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале RT.