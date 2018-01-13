Американские власти вновь внесли российскую социальную сеть «ВКонтакте» в список крупнейших пиратских сайтов, следует из доклада торгового представителя США Роберта Лайтхайзера, передает РИА Новости.

При этом отмечается, что усилия «ВКонтакте» по борьбе с пиратством «вселяют надежду» — в частности, в 2016 году соцсеть подписала лицензионные соглашения с крупнейшими звукозаписывающими компаниями и предприняла шаги по ограничению сторонних приложений, связанных с загрузкой контента.

«Но, несмотря на эти позитивные моменты, VK остается очагом противоправной деятельности, киноиндустрия США сообщает об обнаружении тысяч пиратских файлов ежемесячно», — говорится в документе.

В список пиратских сайтов американский Минторг включил также торрент-трекеры Rutracker и Rapidgator.org, а всего в нем порядка 30 ресурсов, в том числе крупнейший китайский интернет-магазин taobao.com, научный сервис Sci-Hub, онлайн-кинотеатр kinogo.cc.