В Нагорном Карабахе в 2018 году не будет широкомасштабных военных действий. Такое мнение выразили в эфире государственной радиостанции «Голос Америки» американские аналитики, сообщают ереванские СМИ.

В частности, по мнению бывшего посла США в Украине Джона Хербста, в Карабахе в наступившем году сохранится нынешний статус-кво. «Ни Армения, ни Азербайджан не получили никакой пользы от апрельской войны, и это прекрасно осознают в столицах двух стран. Я не вижу того, чтоб новый конфликт был кому-либо на руку», — заявил Хербст, назвав при этом продажу оружия Россией двум сторонам просто отвратительной. «Это позволяет Кремлю сохранять свое воздействие. Это циничная и противная политика», — подчеркнул бывший посол.

По его мнению, сохранение статус-кво означает также отсутствие урегулирования. «Я должен сказать, что не вижу возможности какого-либо дипломатического прогресса по части урегулирования проблемы», — сказал Хербст.

Эту точку зрения разделяет и американский военный эксперт Стивен Бланк. «Бесспорно, зима не лучшее время для военных действий. Однако я не вижу никаких оснований для каких-либо военных действий и в предстоящую весну», — подчеркнул Бланк, при этом добавив, что ситуацию может изменить какое-либо резкое событие. «В случае серьезных изменений война не исключена», — заметил эксперт.

Тем не менее, по словам Бланка, США сделают все, чтоб сохранить мир в регионе. «Продажа ПТРК «Джавелин» Грузии и приостановление американской помощи Пакистану означает повышение важности Южного Кавказа», — сказал он.