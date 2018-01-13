Министерство иностранных дел Ирана опубликовало заявление, в котором указывается, что страна предпримет ответные меры в связи с введёнными США санкциями. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что, в частности, власти страны намерены отреагировать соответствующим образом на то, что Вашингтон внёс в список санкций аятоллу Садика Лариджани, который является главой судебной системы Ирана.

«Враждебные и незаконные действия режима Трампа по внесению Лариджани в санкционный список… пересекли все дозволенные границы поведения в международном сообществе и являются нарушением международного права и двусторонних и международных обязательств США, на которые, безусловно, ИРИ ответит серьёзной реакцией», — указывается в заявлении.

Ранее сообщалось, что США ввели санкции в отношении 14 иранских физических и юридических лиц. При этом они в последний раз продлили режим заморозки антииранских санкций в рамках ядерного соглашения.