12 января в 12:38 неизвестный человек позвонил в службу «112» МЧС и сообщил на английском языке, что у них есть бомба, планируется теракт. Информация была передана службе «102» МВД, сообщила пресс-служба ведомства.

Вместе с сотрудниками органов были приняты неотложные меры. Было установлено, что информация не соответствует действительности.

В результате проведенных сотрудниками Главного управления полиции города Баку, Хатаинского и Абшеронского РУП оперативно-розыскных мероприятий по «горячим следам» были установлены и задержаны 2 жителя столицы, которые сообщили заведомо ложную информацию о терроре.

Ведется расследование.