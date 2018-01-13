Нападающий «Барселоны» Лионель Месси стал первым футболистом в истории, чей оклад составил более 100 миллионов евро в год. Об этом сообщает L’Equipe.

Отмечается, что по новому контракту аргентинец получает 104 миллиона евро в год до вычета налогов — больше, чем кто-либо в истории футбола. После вычета налогов зарплата Месси составляет чуть более 50 миллионов в год, что также является мировым рекордом. Бразилец Неймар, выступающий за ПСЖ, получает 36,8 миллиона в год чистыми, а аргентинец Карлос Тевес, до января 2018 года выступавший за китайский «Шанхай Шеньхуа», получал 38 миллионов.

Он получал миллионы долларов за каждый гол, но вечно страдал

С учетом имиджевых поступлений, подписного бонуса и бонуса за лояльность ежегодный доход Месси в «Барселоне» составляет 104 миллиона евро в год.

Месси выступает за основную «Барселону» с 2004 года.