В пятницу, 12 января,в Сан-Хосе, штат Калифорния, Генконсульство Азербайджана в Лос-Анджелесе, Общество азербайджанской культуры Северной Калифорнии и Ассоциация калифорнийско-азербайджанской дружбы провели церемонию прощания с известным азербайджанским пианистом, народным артистом Азербайджана Чингизом Садыховым.

Как сообщили в Генконсульстве, на мероприятии приняли участие члены семьи и друзья покойного, а также члены азербайджанской общины в Калифорнии.

Напомним, что по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева в ближайшие дни тело покойного будет доставлено в Азербайджан для захоронения.